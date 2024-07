Stand: 26.07.2024 09:22 Uhr Grill-WM: Marc Hellmund aus Heidgraben dabei

Die norddeutschen Grillmeister um Marc Hellmund aus Heidgraben im Kreis Pinneberg treten am Wochenende bei der Grill-Weltmeisterschaft in Stuttgart an. Zusammen mit seinem Team vom Grill-Studio Itzehoe (Kreis Steinburg) gilt es für den Pinneberger Hellmund mehr als 100 Teams aus 22 Ländern zu schlagen. Gegrillt wird am Sonnabend und am Sonntag. Hellmund und sein Team sind die amtierenden norddeutschen Grillmeister und Landesmeister von Schleswig-Holstein und Hamburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg