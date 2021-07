Jugendfilmcamp: Von der Idee bis zum fertigen Film Stand: 09.07.2021 18:47 Uhr Im September startet wieder das Green Screen Naturfilmfestival. Schon jetzt nimmt eine Gruppe von Jugendlichen am Green Screen Jugendfilmcamp im Wildpark Eekholt teil. Dort lernen sie die Grundlagen des Filmemachens.

Eine ganze Woche verbringen insgesamt 13 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 16 Jahren im Tierpark Eekholt (Kreis Segeberg). In diesem Jahr sind die Teilnehmenden besonders jung, viele 12-Jährige sind dabei - und Filmerfahrung hat fast niemand. Es ist gar nicht so einfach für die jungen Teilnehmer des Jugendfilm-Camps, Fischotter Lars vor die Kamera zu bekommen. "Ich hatte erwartet, dass die Kamera nicht so viele Knöpfe hat", sagt Clara. Und Johanna meint: "Ich dachte, die Unterwasserkamera ist am Tier befestigt."

Filme sollen spannende Geschichten erzählen

Beim Dreh werden sie von Philipp Schüller betreut. Der Medienpädagoge gibt Tipps für ihre Bilder. Und während die Mädchen endlich den Fischotter im Kasten haben, probiert eine andere Filmgruppe die Zeitlupen-Kamera bei den Greifvögeln aus. Dabei sollen nicht nur eindrucksvolle Bilder entstehen, sondern die Filme der Jugendlichen auch spannende Geschichten erzählen.

Alles eigene Ideen

Film, Schnitt und Text müssen die Nachwuchsfilmer selbst umsetzen. Dabei bekommen die Jugendlichen Unterstützung von Udo Zimmermann. Er ist ehemaliger Leiter der Redaktion "Tiere und Natur" beim Bayrischen Rundfunk. "Ich bin immer wieder überrascht, wie viel die Kinder in dieser einen Woche mitnehmen und bin überzeugt, dass die mit anderen Augen auf die Tiere schauen."

Zwischen fünf und zehn Minuten soll der Film lang werden. Die Jugendlichen wollen ihn beim Green Screen Filmfestival in Eckernförde in der Kategorie Jugendfilmpreis einreichen. Sie hoffen, dass er nominiert wird und dann im September auf großer Leinwand läuft.

