"Gorch Fock" kehrt zurück nach Kiel Stand: 04.07.2023 14:24 Uhr Vier Monate nach dem Antritt ihrer Reise im März wird die "Gorch Fock" nach Schleswig-Holstein zurückkehren. Das teilte die Marine am Dienstag mit. In der Landeshauptstadt ist der Heimathafen des berühmten Segelschulschiffs.

Im März war die "Gorch Fock" zu ihrer 175. Auslandsreise in See gestochen. 7.000 Seemeilen später fährt der Traditionssegler jetzt nach Angaben der Marine zurück nach Kiel. Am Freitag gegen 10 Uhr soll das Schiff im Hafen am Marinestützpunkt Kiel-Wik einlaufen.

Ausbildungsfahrt führte unter anderem bis nach Spanien

Auf der Ausbildungsfahrt für die rund 250 Offiziersanwärterinnen und -anwärter segelte die "Gorch Fock II", Schwesterschiff der nicht mehr seetauglichen "Gorch Fock I", unter anderem durch spanische und portugiesische Gewässer sowie nach Irland. Die Reise war Teil der seemännischen Basisausbildung. Sie fand unter dem Kommando von Kapitän zur See Peter Graf von Kielmansegg statt.

Nach einer aufwendigen Sanierung sticht die "Gorch Fock" seit 2021 wieder regelmäßig als Ausbildungsschiff für die Marine in See. Seit der Indienststellung im Jahr 1958 hat das Schiff laut Marine bereits insgesamt 750.000 Seemeilen zurückgelegt.

