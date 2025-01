Stand: 13.01.2025 15:16 Uhr Glätteunfall in Grevenkop: Auto fährt gegen Hauswand

In der Nacht zu Montag kam in Grevenkop (Kreis Steinburg) ein Auto von der winterglatten Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Wie die Polizei mitteilt, kam der 25-jährige Fahrer wohl ins Schlingern, als er die Fahrbahnseite wechselte, um an einem parkenden Auto vorbeizufahren. Er blieb unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand am Haus ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

