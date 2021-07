Getreide: Bauern hoffen auf gute Ernte in Schleswig-Holstein Stand: 07.07.2021 14:36 Uhr Zu trocken, massiver Regen und Hagelschauer - wegen zunehmender Wetterextreme blicken die Landwirte in Deutschland mit gemischten Gefühlen auf die anstehende Getreideernte.

Sie gehen davon aus, dass sie etwa 45,5 Millionen Tonnen erzielen werden. Das ist leicht unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre - aber fünf Prozent mehr als das, was im vergangenen Jahr geerntet werden konnte. Ähnlich sind die Erwartungen bei uns in Schleswig-Holstein.

Vereinzelt Trockenschäden bemerkbar

Die Aussichten für die Getreide- und die Rapsernte seien gut, sagt Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Auch, wenn es in den vergangenen Wochen regional sehr unterschiedlich stark geregnet hat. "Natürlich bedeutet das, dass es regional Ecken gibt, in denen nicht so viel Niederschlag gefallen ist und wo auch die Böden leichter sind", weiß Rixen, "dort sind vereinzelt Trockenschäden zu verzeichnen."

Fazit kommt im August

Konkrete Vorhersagen gibt es aktuell noch nicht - auch die Getreideernten haben laut Landwirtschaftskammer noch nicht begonnen. Grundsätzlich erwarten die Bauern aber eine positive Bilanz - auch weil die Preisaussichten im Moment ganz gut seien, so Rixen. Ein endgültiges Fazit will die Landwirtschaftskammer im August ziehen - wenn Getreide und Raps gedroschen sind und in den Lagern liegen.

