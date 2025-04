Stand: 29.04.2025 06:55 Uhr Geklautes DLRG Rettungsboot zerstört gefunden

Das geklaute Rettungsboot der DLRG Husum (Kreis Nordfriesland) wurde am Montag (28.04) von der Kripo gefunden. In Einzelteile zerlegt, lag es nach Angaben der Polizei zerstört in der Nähe von Flensburg. Das rote Schlauchboot wurde vor einer Woche mit Motor und Trailer aus der hauseigenen Garage gestohlen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Für die DLRG-Husum ist das ein großer Verlust. Besonders, weil die Wachsaison bevorsteht, erklärte Markus Hausen, Vorsitzender der DLRG: "Ohne dieses Boot fehlt uns die Möglichkeit, einfach mal ein Boot zackig über die Kante zu schmeißen, da dieses Boot ja sehr flexibel einsetzbar ist."

DLRG braucht finanzielle Hilfe

Um ein neues Boot zu kaufen, ist die DLRG auf Spenden angewiesen. Der Sachschaden beträgt etwa 17.000 Euro. Interessierte können direkt auf der Internetseite der DLRG Husum den Ersatz mitfinanzieren.

