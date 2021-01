Gefängnisstrafe für Reisebüro-Inhaberin aus Ahrensburg Stand: 28.01.2021 16:44 Uhr Weil sie ihre Kunden um ihr Geld betrogen hat, muss eine Inhaberin zweier Reisebüros nun ins Gefängnis.

Zwei Jahre und sechs Monate Haft und eine Geldstrafe von mehr als 70.000 Euro - so lautet das Urteil gegen eine ehemalige Reisebüroinhaberin aus Ahrensburg. Der Richter sah es als erwiesen, dass die 55 Jahre alte Inhaberin zweier Reisebüros in Ahrensburg und Schwarzenbek ihre Kunden in 30 Fällen um ihr Geld betrog. Auch die Kreditkarten der Kunden nutzte sie für den Betrug. Die Frau hatte ihre Taten gestanden und sitzt bereits seit November vergangenen Jahres in der JVA Lübeck, ebenfalls wegen Betrug aus den Jahren 2015 und 2019.

AUDIO: Urteil gegen Reisebüro-Inhaberin (1 Min)

