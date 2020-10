Stand: 23.09.2019 09:38 Uhr Gastronomie: Mehr Hygiene-Kontrolleure benötigt

Wie stehts mit der Hygiene in Restaurants, Cafes und Bäckereien bei uns im Land? Im Moment überprüfen das 76 Lebensmittelkontrolleure in Schleswig-Holstein. Ein Lebensmittelkontrolleur muss pro Jahr 650 Gastronomie-Betriebe überprüfen - theoretisch. Im Durchschnitt schafft er davon aber nur die Hälfte, sagt der Landesverband der Lebensmittelkontrolleure und fordert Lösungen von der Politik.

Verbandssprecher: "Betriebe können durchs Raster fallen."

"Kreise und kreisfreie Städte melden teilweise erhebliche Rückstände bei den Kontrollen der Gastro-Betriebe" sagte Verbandssprecher Kai Ebersbach in der Sendung Zur Sache am Sonntagabend zum Thema Restaurant-Hygiene in Schleswig-Holstein. Es könne demnach durchaus passieren, dass ein Gastro-Betrieb bei den Kontrollen durchs Raster falle. Ebersbach wirft unter anderem dem Verbraucherschutzministerium vor, keine Lösungen zu bieten.

Verbraucherschutzministerium will Bedarf analysieren

Ministerin Sütterlin-Waack erklärte in der Sendung, dass man das Problem erkannt und ein entsprechendes Analyse-Projekt in Auftrag gegeben habe. Das soll nun zeigen, wie groß der Bedarf an Lebensmittelkontrolleuren tatsächlich ist. Ergebnisse erwartet die Ministerin im März. Dabei könne natürlich herauskommen, so Sütterlin-Waack, dass es viel zu wenige Kontrolleure gäbe.

