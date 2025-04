Stand: 28.04.2025 07:30 Uhr Fußball-Regionalliga Nord: Phönix Lübeck punktet trotz Unterzahl

Der 1. FC Phönix Lübeck hat dem bereits feststehenden Regionalliga-Meister TSV Havelse in der Fußball-Regionalliga Nord ein Unentschieden abgerungen. Die Adler gingen im Heimspiel am Buniamshof noch in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung, kassierten dann aber kurz nach dem Seitenwechsel den Ausgleich. Nach einer umstrittenen gelb-roten Karte gegen Lübecks Obinna Iloka reichte es in Unterzahl dennoch für einen Punkt. Phönix verpasst durch das Unentschieden den Sprung auf Rang zwei und bleibt Fünfter der Regionalliga Nord. Kommende Woche geht es gegen Eintracht Norderstedt.

