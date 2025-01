Stand: 09.01.2025 09:37 Uhr Fusion der Diakonischen Werke in Nordfriesland geplant

Die Diakonischen Werke in Husum (Kreis Nordfriesland) und Südtondern sollen zusammengelegt werden. Das teilte der Kirchenkreis Südtondern mit. Arbeitsplätze der insgesamt 460 Beschäftigten bleiben erhalten. Die Werke engagieren sich unter anderem in der Jugendhilfe, Suchtberatung und Gewaltprävention in Zusammenarbeit mit Kreis und Kommunen. Ein genauer Zeitplan für die Fusion steht noch aus.

