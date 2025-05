Stand: 07.05.2025 15:39 Uhr Flensburg: Sanierung der Exe-Kreuzung beginnt

Autofahrende brauchen in Flensburg von Mittwoch (7.5.) an Geduld. Der Kreuzungsbereich Exe/Nikolaiallee wird saniert. Im Zuge der Bauarbeiten für den neuen Fuß- und Radweg musste Teile der Straße an der Exe aufgebuddelt werden. Seitdem war der Bereich nur notdürftig geflickt und schlecht befahrbar. Laut Technischem Betriebszentrum Flensburg sollen die Asphaltierungs-Arbeiten am Mittwoch beginnen und Donnerstag (8.5.) enden. Aus diesem Grund ist der Kreuzungsbereich voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Die abschließenden Fugen- und Markierungsabreiten erfolgen Freitag (9.05.) und Montag (12.05.) Der Verkehr wird in dieser Zeit in beide Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg