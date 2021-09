Fürst Albert II. von Monaco besucht Ozeanforscher in Kiel Stand: 08.09.2021 19:11 Uhr Fürst Albert II. von Monaco hat am Mittwoch Kiel besucht. Am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung taufte er ein Unterwasserfahrzeug, das bei der Kartierung des Meeresbodens helfen soll. Der Schutz der Meere beschäftigt den 63-Jährigen.

Im Geomar taufte Fürst Albert II. ein Unterwasserfahrzeug auf den Namen seines Ur-Ur-Großvaters Albert I. - und schrieb den lateinischen Spruch "Ex abyssis ad alta" (zu deutsch: Von der Tiefe an die Oberfläche) darauf. Das autonome Unterwasserfahrzeug ist gut 1,5 Meter lang, kann laut Geomar 200 Meter tief tauchen und dient unter anderem zur Kartierung des Meeresbodens. Die Meeresforschung verbinde Monaco und Schleswig-Holstein, betonte Albert II. in seiner Rede, in der er auch ein paar deutsche Sätze sagte. Schließlich seien beide aufgrund ihrer Lage am Meer akut vom Klimawandel bedroht. Er sei glücklich und gerührt, dass der Name seines Vorfahren nun dafür stehe, durch wissenschaftliche Erkenntnisse den Schutz der Meere zu fördern, so der Fürst. Neben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) waren auch Wissenschaftsministerin Karin Prien (CDU) und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) bei der Zeremonie anwesend.

Fürst Albert: Vertrauen in die Wissenschaft

"Im Mittelpunkt der Zeremonie, die uns heute vereint, steht das Vertrauen in die Wissenschaft, ihr Fortschrittsversprechen und ihre Fähigkeit, auf das Schicksal der Menschheit und unseres Planeten einzuwirken", sagte Fürst Albert II.. Das Unterwasserfahrzeug verkörpere diesen Gedanken. Der 63-Jährige setzt sich seit langem für den Schutz der Meere ein und wurde für sein Engagement als Meeresschützer in Kiel 2016 mit dem Deutschen Meerespreis ausgezeichnet.

Verbindungen zwischen Albert I. und Otto Krümmel

Die Verbindungen zwischen dem Fürstentum und den Kieler Meeresforschern reichen mehr als 100 Jahre zurück. Mit dem Kieler Wissenschaftler Otto Krümmel plante Albert I. nach Geomar-Angaben Anfang des 20. Jahrhunderts internationale Forschungsprojekte im Mittelmeer. Auf Initiative von Albert I. wurde 1919 der Mittelmeerforschungsrat gegründet. Nach Angaben der Stadt Kiel war der Vorfahr des amtierenden Fürsten zwischen 1898 und 1914 elfmal auf der Kieler Woche zu Gast.

Geomar-Direktorin: Ozean hilft, Klimawandel zu bekämpfen

"Es ist uns eine große Ehre, dass wir Fürst Albert II. als Taufpaten gewinnen konnten", sagte Geomar-Direktorin Katja Matthes. Der Ozean werde wärmer, saurer und verliere Sauerstoff. "Aber der Ozean hilft uns auch, den Klimawandel zu bekämpfen." Dort setze die Forschung an.

