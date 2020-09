Stand: 25.09.2020 06:49 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Fridays for Future: Schüler gehen wieder auf die Straße

Für 20 Orte in Schleswig-Holstein sind heute im Rahmen eines globalen Klimastreiks wieder Fridays for Future Demonstrationen angemeldet. Das erste Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie geht die Bewegung wieder weltweit auf die Straßen, nachdem monatelang die Proteste hauptsächlich im Internet stattgefunden haben. Die Organisatoren appellieren an die Teilnehmer, sich an Abstände und die Maskenpflicht zu halten.

Fahrraddemo nach Elmshorn

Für 9 Uhr ist ein Fahrraddemo von Uetersen nach Elmshorn (Kreis Pinneberg) geplant. Dort soll es dann ab 10 Uhr zu Fuß weiter gehen - vom Buttermarkt über die Schulstraße, die Holstenstraße und die Berliner Straße. Auch in Pinneberg wollen Schüler zeitgleich demonstrieren. In Kiel und Lübeck sind ab Freitagmittag Demonstrationen geplant.

Die Demonstranten fordern die Politiker auf, dafür zu sorgen, dass die Erderwärmmung eingedämmt wird. Außerdem weisen die Schüler darauf hin, wie eng Klima und das Thema Gesundheit zusammenhängen. Sie sagen: Wärme und Trockenheit begünstigen Allergien, die Ausbreitung von Schädlingen und Herz-Kreislauf Erkrankungen.

