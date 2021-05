Frauenleiche gefunden - ist es die Vermisste aus Padenstedt? Stand: 07.05.2021 10:49 Uhr An der Landstraße 123 im Kreis Steinburg ist eine Frauenleiche entdeckt worden. Die Polizei ermittelt. Es gibt Hinweise auf einen Zusammenhang mit einem Vermisstenfall.

Nördlich von Kellinghusen in Fitzbek (Kreis Steinburg) hat die Polizei in der Nacht eine weibliche Leiche in einem Straßengraben gefunden. Wie ein Sprecher sagte, lag der leblose Körper neben der Landstraße 123 zwischen Rade und Hennstedt. Er sagte außerdem, es gebe Hinweise, dass es sich um eine vermisste 48 Jahre alte Frau aus Padenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) handelt. Die Spurensicherung nahm noch in der Nacht die Arbeit auf und suchte ein nahegelegenes Waldstück ab.

Identifikation des Leichnams steht noch aus

Eine Passantin hatte die Leiche gestern gegen 18 Uhr in einem Straßengraben an der wenig befahrenen Landstraße gefunden - etwa 15 Kilometer von Padenstedt entfernt. Eine eindeutige Identifikation des Leichnams steht noch aus. Ebenso ist nicht klar, wann und wie die Frau ums Leben gekommen ist. Die Untersuchung der Rechtsmedizin werde sich wohl einige Tage hinziehen, sagte ein Polizeisprecher.

Padenstedterin wird seit 28. Februar gesucht

Die Frau aus Padenstedt wird seit dem 28. Februar gesucht. Knapp zwei Wochen nach ihrem Verschwinden fanden Beamte bei einer Suchaktion die Leiche ihres getrennt lebenden Mannes. Ob ein Zusammenhang zwischen den Todesfällen besteht, ist nicht bekannt.

