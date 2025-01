Stand: 13.01.2025 10:00 Uhr Flensburger Weihnachtsbäume werden extern verwertet

In Flensburgsind bis Sonntag rund 80 Tonnen Weihnachtsbäume gesammelt worden. Diese werden geschreddert, getrocknet und in Heizkraftwerken in Hamburg und Dänemark verbrannt, da in Flensburg keine entsprechende Zertifizierung vorliegt. Gespräche mit der "Boben op Nahwärme eG" in Hörup (Kreis Schleswig-Flensburg) könnten in Zukunft eine regionale Verwertung ermöglichen.

