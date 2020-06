Stand: 18.06.2020 16:38 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Flensburg: Tatwaffe nach tödlicher Messer-Attacke gefunden

Ein halbes Jahr nach der Tötung eines 24 Jahre alten Mannes in Flensburg hat die Polizei am Donnerstag vermutlich die Tatwaffe gefunden. Das Messer wurde auf einer Grünfläche entdeckt, auf der Bäume und Sträucher wachsen, teilten Staatsanwaltschaft und Bezirkskriminalinspektion mit. Vorbehaltlich weiterer kriminaltechnischer Untersuchungen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Messer um die Tatwaffe handelt, hieß es.

Staatsanwaltschaft: Verdächtiger im Ausland

In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages war es in der Flensburger Innenstadt vor der Diskothek M1 zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf ein 24-Jähriger mehrere Stichverletzungen erlitt. Laut Obduktionsbericht war einer der Messerstiche tödlich. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gibt es mehrere Verdächtige, von denen sich einer nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ins Ausland abgesetzt hat. Die Ermittlungen dauern an.

