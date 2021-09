Flensburg: Prozessbeginn nach Tod eines 16-Jährigen Stand: 20.09.2021 09:17 Uhr Am Karfreitag 2021 ist ein 16-Jähriger in Flensburg erstochen worden. Tatverdächtig ist ein 20-jähriger Mann. Heute hat der Prozess gegen ihn vor dem Flensburger Landgericht begonnen.

Dem 20-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft Totschlag vorgeworfen. Tatort am Karfreitag in diesem Jahr war eine Aussichtsplattform in der Nähe der Schule Duborgskolen. Der 20-Jährige soll dem Jugendlichen mit einem Küchenmesser ins Gesicht gestochen haben. Das Opfer erlag wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Offenbar hatte es zuvor einen Streit zwischen den beiden gegeben. Der 16-Jährige soll den 20-Jährigen am Kragen gepackt und mit einem Faustschlag in das Gesicht attackiert haben. Die Hintergründe der Tat sind bislang nicht geklärt. Für die Hauptverhandlung sind zunächst Termine bis in den November angesetzt.

Trauermarsch durch Flensburg

Die Tat hatte in Flensburg zu großem Entsetzen geführt. Etwa zwei Wochen nach dem Verbrechen gab es einen Trauermarsch durch die Stadt. Vor allem Freunde und Mitschüler verabschiedeten sich von dem Jugendlichen. Am Tatort gab es eine Schweigeminute. Es wurden Blumen und Kerzen und Bilder vom Opfer niedergelegt.

