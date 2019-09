Stand: 01.09.2019 14:33 Uhr

Flensburg: Feuerwehr fängt Schlange bei Krankenhaus

Die Flensburger Berufsfeuerwehr ist am Sonnabendmorgen zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Gegen 4 Uhr meldete ein Anrufer, er habe im Bereich des Stadtparks eine Schlange gesehen. Zwei Feuerwehrleute fuhren mit dem Gerätewagen los. Gegenüber dem Diakonissenkrankenhaus, an einer Bushaltestelle in der Nähe des Stadtparks, entdeckten sie die Königspython. Die etwa ein Meter lange Würgeschlange hing in einem Baum.

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben eine Python in der Nähe des Flensburger Krankenhauses eingefangen. Ein Passant hatte die Schlange nahe einer Bushaltestelle am Stadtpark entdeckt.







Königspython: Biss nicht giftig - aber schmerzhaft

Die beiden Feuerwehr-Männer fingen sie ein und brachten sie ins Tierheim. Die Python soll zehn bis zwölf Jahre alt sein. Woher die Schlange kommt, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Königspythons sind laut Experten zwar nicht giftig, ihr Biss kann demnach aber schmerzhafte Folgen haben. Normalerweise leben sie in West- und Zentralafrika.

