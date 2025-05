Stand: 07.05.2025 15:24 Uhr Flensburg: Fernwärmeleitung beschädigt

Am Nordermarkt in Flensburg ist am Mittwochmittag eine beschädigte Fernwärmeleitung entdeckt worden. Nach Angaben der Stadtwerke war grünes Wasser ausgetreten. Wie es zu dem Leck kam, ist noch unklar. Die Leitung werde so schnell wie möglich repariert, so ein Stadtwerkesprecher. Die Arbeiten könnten aber bis zu vier Wochen dauern. Fußgängerinnen und Fußgänger können den Bereich weiter durchqueren und auch die Geschäfte, Betriebe und Restaurants sind weiter zu erreichen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg