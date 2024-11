Flensburg: Deshalb sind die Straßenlaternen dunkel geblieben Stand: 04.11.2024 10:58 Uhr In der vergangenen Woche war die Automatik für die Straßenbeleuchtung in Flensburg und Glücksburg ausgefallen. Viele Laternen blieben dunkel. Jetzt haben die Stadtwerke die Ursache gefunden und repariert.

Zwei defekte Computer-Bauteile hatten den Ausfall der automatischen Straßenbeleuchtung in Flensburg und Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) verursacht. Das teilten die Flensburger Stadtwerke mit. Demnach waren bei beiden Rechnern am vergangenen Montag (28.10.) die sogenannte Switch ausgefallen, diese verteilt die Datenströme innerhalb des Netzwerks.

System-Umbau soll weitere Ausfälle verhindern

Damit in Zukunft nicht sowohl das Haupt- als auch das Ersatzsystem ausfällt, haben die Stadtwerke nach eigenen Angaben nun zwei neue Rechner angeschafft. Und: diese wurden räumlich voneinander getrennt. Das sei zuvor nicht der Fall gewesen. Die Kosten für die neuen Computer liegen nach Angaben der Stadtwerke im fünfstelligen Bereich. "Wir arbeiten mit zwei vollständig voneinander unabhängigen Systemen, von denen eines nicht dauerhaft am Netz angeschlossen und doch innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit ist", sagte Thomas Räther, Geschäftsbereichsleiter Netze bei den Stadtwerken Flensburg. Die Wahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Ausfalls beider Systeme würde so auf ein Minimum reduziert.

Straßenlaternen mussten manuell eingeschaltet werden

Das System war in der vergangenen Woche für rund 24 Stunden ausgefallen. Stadtwerke-Techniker mussten die Laternen an den wichtigsten Plätzen und Straßen Laternen händisch in Betrieb nehmen. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr kam es trotz der fehlenden Beleuchtung zu keinen Zwischenfällen. Die Mitarbeitenden der Stadtwerke mussten alle manuell eingeschalteten Lampen auch wieder per Hand ausschalten. Bis zu zwölf Techniker waren deshalb gleichzeitig im Stadtgebiet unterwegs.

