Etwa die Hälfte der Flensburger Straßenlaternen wieder an Stand: 29.10.2024 18:27 Uhr In Flensburg und Glücksburg werden laut Stadtwerke auch in der Nacht zu Mittwoch viele Straßenlaternen dunkel bleiben. Techniker haben das Licht an sensiblen Orten händisch eingeschaltet.

Schon seit Montagabend funktioniert die Straßenbeleuchtung nicht mehr. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass in Flensburg und auch in Glücksburg wahrscheinlich auch in der Nacht zu Mittwoch viele Straßenlaternen dunkel bleiben. Die Techniker haben den genauen Fehler, warum das System und auch der Ersatz ausgefallen sind, bisher noch nicht gefunden.

Etwa die Hälfte der Straßenbeleuchtungen manuell angeschaltet

Schon gestern war damit begonnen worden, die Beleuchtung an großen Kreuzungen, Plätzen und in der Fußgängerzone manuell einzuschalten. Dazu mussten Techniker der Stadtwerke zu den sogenannten Schaltschränken für Straßenlaternen ausrücken. Auch heute gingen diese Arbeiten weiter. Rund 700 Schaltschränke gibt es im Flensburger Stadtgebiet. Inzwischen sollen mehr als die Hälfte davon händisch eingeschaltet worden sein. Sollte die Beleuchtung wieder automatisiert funktionieren, müssen diese Schaltschränke allerdings auch wieder manuell von Stadtwerke-Technikern ausgeschaltet werden.

Polizei und Feuerwehr sind entspannt

Laut Polizei und Feuerwehr in Flensburg gab es in der Nacht zum Dienstag trotz der Dunkelheit keine besonderen Zwischenfälle. Dementsprechend entspannt sind die Einsatzkräfte auch für die kommende Nacht. Man wisse um die besondere Situation, aber die grundsätzliche Einsatzplanung ändert das erst mal nicht.

Hacker-Angriff wird ausgeschlossen

Bereits am Montagabend waren sowohl der reguläre Schalt-Automatismus als auch das Ersatzsystem für die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Ursache ist nach Angaben der Stadtwerke ein Ausfall der Spannungsversorgung am Steuerungsrechner. Die genaue Fehlersuche dauere noch an. Ein Hacker-Angriff wird ausgeschlossen.

