Stand: 16.12.2024 16:25 Uhr Feuerwerk an Silvester: Keine Verbotszonen in Kiel

In der Landeshauptstadt Kiel sind zum Jahreswechsel keine Verbotszonen für Feuerwerk geplant. Ein zentrales Feuerwerk wird es um Mitternacht an Neujahr nicht geben. Unabhängig davon gilt jedoch: Feuerwerk ist in der Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Kirchen sowie Reetdach- oder Fachwerkhäusern untersagt.

