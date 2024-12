Nach seinem Tod wird Papst Silvester I. in den Priscilla-Katakomben an der Via Salaria in Rom beigesetzt. Als die Langobarden im 8. Jahrhundert in die "Ewige Stadt" einfallen, werden die sterblichen Überreste Silvesters in die Kirche San Silvestro in Capite an der Piazza di San Silvestro überführt.