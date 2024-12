Stand: 18.12.2024 12:58 Uhr Silvester 2024: Wo in Preetz Feuerwerk nicht erlaubt ist

Noch knapp zwei Wochen bis zum Jahreswechsel: Wer Silvesterfeuerwerk zünden möchte, sollte sich informieren, wo das erlaubt ist. In Preetz (Kreis Plön) ist Feuerwerk in der Dorfstraße, auf dem Gelände des "Adeligen Klosters" und des Strandbades Lanker See verboten. Generell ist Pyrotechnik in der Nähe von sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen, Kirchen oder Reetdachhäusern und in der Nähe von Tankstellen untersagt. Verstöße gegen das Feuerwerksverbot können mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

