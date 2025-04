Stand: 01.04.2025 16:22 Uhr Feuerwehrmann aus Wedel mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Frank Homrich aus Wedel (Kreis Pinneberg) ist am Dienstag (01.04.) mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Er habe sich seit mehr als 40 Jahren für den Brandschutz in Schleswig-Holstein eingesetzt, heißt es zur Begründung. Homrich prägte die Arbeit der Feuerwehren landesweit in verschiedenen Ämtern maßgeblich mit. Eine Herzensangelegenheit war für ihn der Aufbau von Kinderfeuerwehren, von denen es landesweit heute etwa 60 Gruppen für Kinder ab sechs Jahren gibt.

Homrich ist Ehrenlandesbrandmeister und berät in dieser Funktion den Feuerwehrverband. Insgesamt haben am Dienstag fünf Menschen aus Schleswig-Holstein den Verdienstorden der Bundesrepublik am Bande erhalten. Überreicht wurde die Auszeichnung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Kiel.

