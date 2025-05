Stand: 06.05.2025 07:28 Uhr Elmshorner Bahnhof: Landesweit größte DB-Putzaktion

Seit April läuft die deutschlandweite Frühjahrsputzaktion der Deutschen Bahn. Am Dienstag (6.5.) ist der Bahnhof in Elmshorn dran. Als einer von insgesamt 32 Bahnhöfen in Schleswig-Holstein findet in Elmshorn laut einer Bahn-Sprecherin die größte Frühjahrsputzaktion in Schleswig-Holstein statt. "Wir werden hier mit rund 50 DB-Mitarbeitenden, NAH-SH Kolleg:innen und Mitarbeitenden der Stadt Elmshorn vor Ort sein", so Britta Bürger-Mnich von der Deutschen Bahn. Nach eigenen Angaben will die Bahn unter anderem Vorplätze, Bahnsteige, Treppen und auch Automaten reinigen. An anderen Orten in Schleswig-Holstein hat die Aktion bereits stattgefunden.

