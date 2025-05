Stand: 06.05.2025 08:21 Uhr Elmshorn: Prozesstart wegen sexuellen Missbrauchs

Vor dem Jugendschöffengericht Elmshorn (Kreis Pinneberg) beginnt ein Prozess gegen einen Mann aus Hamburg wegen sexuellen Missbrauchs. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, in drei Fällen sexuelle Handlungen und Berührungen an zwei Minderjährigen begangen zu haben. Die Taten sollen bereits zwischen Oktober 2021 und Mai 2022 in Elmshorn stattgefunden haben. Bei den zwei Minderjährigen soll es sich laut Anklage um die Töchter der ehemaligen Lebensgefährtin gehandelt haben. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist unklar.

