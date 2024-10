Stand: 24.10.2024 13:18 Uhr Feuerwehreinsatz wegen beschädigter Gasleitung in Wensin

Eine beschädigte Gasleitung in Wensin (Kreis Segeberg) hat am Vormittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein Bagger hatte ein Loch in die Leitung gerissen. Im Umkreis von 100 Metern roch es nach Gas, meldete die Feuerwehr. Anwohner sollten Türen und Fenster zwischenzeitlich geschlossen halten. Der Gasversorger war im Einsatz, um das Leck zu schließen. Nach etwas mehr als einer Stunde konnte die Feuerwehr Entwarnung geben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gas Kreis Segeberg