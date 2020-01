Sendedatum: 07.01.2020 07:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer in Bargstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Es war eine unruhige Nacht für rund 80 ehrenamtliche Helfer der Feuerwehr in Bargstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes ist dort am Montagabend eine Werkstatt in einem ehemaligen Stall in Flammen aufgegangen. Erschwert wurde der Löschangriff durch starke Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden - verletzt wurde niemand.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Großbrand in Werkstatt in Bargstedt NDR 1 Welle Nord - 07.01.2020 07:00 Uhr Autor/in: Brosda, Sven Rund 80 Feuerwehrleute haben das Feuer in einem ehemaligen Stall bekämpft. Tiere wurden in Sicherheit gebracht.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ein Zeuge hatte gesehen, dass Rauch aus dem 400 Quadratmeter großen Gebäude kam, er lief zum Feuerwehrgerätehaus, drückte den Feuermelder und alarmierte so die Freiwillige Feuerwehr aus Bargstedt, die noch Unterstützung von den Kollegen aus Nortorf, Oldenhütten und Brammer bekam. Ein Teil des ehemaligen Stalles war zu einer Werkstatt umgebaut worden. Dort hatte sich der Brand entwickelt. Im hinteren Teil der Werkstatt waren noch einige Tiere untergebracht. Sie wurden zur Sicherheit auf eine Weide getrieben. Brandursache und Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden.

Hintergrund So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr 20 Bilder Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.01.2020 | 07:00 Uhr