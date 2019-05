Stand: 02.05.2019 09:07 Uhr

Feuer bei Lensahn: Scheune in Flammen

In Manhagen in der Nähe von Lensahn im Kreis Ostholstein sind etwa 100 Feuerwehrleute mit zwei Drehleiterwagen auf dem Gelände eines Bauernhofes im Einsatz. Nach Angaben der Leitstelle brennt dort eine rund 450 Quadratmeter große Scheune in voller Ausdehnung. In der Halle lagerten Strohballen. Die Feuerwehr hat die Flammen inzwischen im Griff. Sie wartet noch auf einen Bagger des Technischen Hilfswerks. Damit soll der Dachstuhl der Scheune abgerissen werden. Nur so kann sie nach Angaben des Einsatzleiter mit den Nachlöscharbeiten beginnen und Glutnester bekämpfen.

Fenster und Türen geschlossen halten

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Menschen wurden nicht verletzt. Auch zur Brandursache konnte die Polizei noch nichts sagen.

