Fehmarnbelt: Riffe offenbar schon zerstört Stand: 19.01.2022 08:10 Uhr Nach einem Eilantrag der Tunnel-Gegner hatte das Bundesverwaltungsgericht das Land gebeten, die Arbeiten an den Riffen vorerst zu stoppen. Doch nun wird klar: Die Riffe sind offenbar schon zerstört.

"Die Bauarbeiten an den Riffflächen haben im Oktober bereits begonnen", erklärte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) und ergänzte, dass die Riffe durch die Baggerarbeiten bereits fast vollständig abgetragen seien. Auch in Küstennähe seien Riffe schon für die Landgewinnung überschüttet worden. Dabei betonte der Minister, dass das alles erlaubt gewesen sei. Es habe Baurecht geherrscht.

Buchholz hält Antrag auf Baupause für erledigt

Nach einem am vergangenen Donnerstag eingereichten Antrag des "Aktionsbündniss gegen eine feste Fehmarnbeltquerung" hatte das Bundesverwaltungsgericht das Land Schleswig-Holstein zu einem vorläufigen Stopp von Baggerarbeiten im Bereich der geschützten Riffe aufgefordert. Laut Buchholz will man dem Bundesverwaltungsgericht jetzt mitteilen, dass das Land den Antrag auf Baupause für erledigt hält, "weil schlicht und ergreifend nach erteiltem Baurecht dort bereits gehandelt worden ist", so der Minister. Was die Leipziger Richter dazu sagen und wann in den Riff-Bereichen wieder gebaggert wird, ist offen.

Aktionsbündnis hatte zuvor noch von "Erfolg" gesprochen

Das Aktionsbündnis sowie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatten die Entscheidung zur teilweisen Bauruhe vor Fehmarn am Montag noch als Erfolg gewertet. Das Bündnis setzt darauf, dass das Bundesverwaltungsgericht in seinen nächsten Entscheidungen klarmacht, dass das Land beim Schutz der Riffe noch einmal nachbessern muss. Zwar sollen laut Land woanders neue Riffe angelegt werden. Für die Umweltverbände reicht die Größe der Ausgleichsflächen aber nicht aus.

