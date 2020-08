Stand: 06.08.2020 00:07 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Explosion in Fußgängerzone von Heide

In der Innenstadt von Heide (Kreis Dithmarschen) hat sich am Mittwochabend eine Explosion ereignet. Das berichtet ein NDR Reporter, der das Geschehen verfolgt hat. Nach einem lauten Knall brach demnach in einem Friseursalon der Friedrichstraße ein Feuer aus. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften aus, um den Brand zu löschen. Eine ältere Frau, die in der Wohnung im ersten Stockwerk des Geschäftshauses lebt, konnte das Gebäude selbstständig verlassen. Sie wurde von Rettungskräften betreut. Augenzeugen berichteten, dass mehrere Personen geflüchtet sein sollen. Die Polizei war nach wenigen Minuten mit mehreren Streifenwagen vor Ort und nahm unmittelbar die Fahndung auf. Die ermittelnden Beamten vor Ort wollten sich in der Nacht noch nicht zu dem Fall äußern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.08.2020 | 06:00 Uhr