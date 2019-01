Stand: 03.01.2019 16:20 Uhr

Experten zählen Schildkröte, Stichling & Co.

"Speedy" ist 89 Zentimeter lang und 67 Zentimeter breit - zumindest ihr Panzer. Mit Kopf und Schwanz misst sie schon fast 150 Zentimeter. Seit die Meeresschildkröte im Sea Life in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) wohnt, ist sie in jedem Jahr um einen Zentimeter gewachsen. Sie ist nur eines von rund 2.500 Tieren, das bei der alljährlichen Inventur gezählt und - teilweise auch - vermessen wird. Am Ende steht genau fest, wie viele Tiere im gesamten Sea Life krabbeln, schwimmen und kriechen. Ebenfalls am ersten Tag unter die Lupe genommen wurden die beiden Boa Constrictors im Regenwaldbereich. "Cleo" ist 2,19 Meter lang, Bruder "Charly" 2 Meter. In dieser Abteilung leben auch Piranhas und ein Bindenwaran.

Aquariums-Inventur: Fischezählen im Sea Life NDR//Aktuell - 03.01.2019 16:00 Uhr Über 2.500 Fische und Meerestiere sollen sich im Sea Life in Timmendorfer Strand tummeln. Die exakte Zahl soll eine Inventur ans Licht bringen – und viele junge Helfer machen mit.







Drei bis vier Mal nachzählen

Die meisten der Sea Life-Bewohner wohnen allerdings in den 38 Wasserbecken. Im 220.000 Liter großen "Ozeanbecken" zählte ein Taucher am Donnerstag exakt 113 Tiere. Um vom fingerlangen Stichling bis zum Meter großen Schwarzspitzen-Riffhai alle Tiere exakt zu zählen, behelfen sich die Experten mit ein paar Tricks: "Generell stellen wir uns vor das Becken und zählen. Aber wir füttern auch und machen dann Fotos. Am Schreibtisch können wir die Tiere dann später gemütlich noch einmal genau nachzählen", erklärt Biologin Kathrin Pawlak NDR 1 Welle Nord. Das ist auch nötig, denn oft kommen Pawlak und ihre zwei Kollegen, die unabhängig voneinander zählen, zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dann müssen sie bei manchen Becken drei bis vier Mal zählen, bis sie alle Tiere gefunden haben und zur gleichen Anzahl kommen. Denn häufig verstecken sich die Fische auch, dann kann sie nur der Taucher finden.

Theoretisch wissen die Experten allerdings, wie viele Tiere in den Becken unterwegs sind. Bei der Inventur geht es vor allem darum, diese Zahlen zu bestätigen. Unterstützt werden die Experten am Starttag von zehn Kindern: "Das ist immer schön, weil die kleinen einen ganz anderen Blickwinkel haben als wir. Das macht echt immer Spaß mit ihnen die Fische zu zählen", sagt Pawlak. Sie freut sich jedes Jahr aufs Neue auf die Inventur. Die Bestandsaufnahme dauert noch bis Ende Januar.

