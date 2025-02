Stand: 28.02.2025 09:27 Uhr Experten diskutieren über Herausforderungen im Tourismus

Im Alten Stahlwerk in Neumünster diskutieren am Freitag Experten über die zentralen Herausforderungen der Tourismusbranche im Norden. Dabei sind Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Es geht unter anderem um die Frage, wie es trotz angespannter Haushaltskassen weiter Investitionen in den Tourismus geben kann. Außerdem geht es um den Fachkräftemangel in der Branche und darum, wie vorhandene Fachkräfte gehalten werden können.

