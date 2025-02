Stand: 28.02.2025 13:14 Uhr Fachkräftemangel im Tourismus: Ausländische Azubis als Lösung?

Im Alten Stahlwerk in Neumünster haben am Freitagvormittag Experten über die zentralen Herausforderungen der Tourismusbranche im Norden diskutiert. Bei der Konferenz der Industrie- und Handelskammer Nord (IHK) waren Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft dabei. Es ging unter anderem um die Frage, wie es trotz angespannter Haushaltskassen weiter Investitionen in den Tourismus geben kann. Außerdem ging es um den Fachkräftemangel in der Branche. Laut den Erhebungen der Agentur für Arbeit sind derzeit rund 850 Stellen im Gastgewerbe im Land unbesetzt - Tendenz steigend. Vor allem in der kommenden Saison werde noch Personal benötigt.

Azubis aus dem Ausland können Lösung sein

Die Kieler Gastronomin Yuen Chi Kwong sieht die Lösung bei Azubis aus dem Ausland. Betriebe müssten sich mit den Kulturen auseinandersetzen und ein gesundes Arbeitsklima schaffen - dann würden die jungen Menschen den Betrieb untereinander auch weiterempfehlen. Sie hat aktuell 13 Azubis aus Vietnam und nach eigenen Angaben keine Personalprobleme.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Tourismus