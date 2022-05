Erste gemeinsame Sondierung von CDU, Grünen und FDP in SH läuft Stand: 19.05.2022 14:16 Uhr CDU, Grüne und FDP in Schleswig-Holstein basteln an einer Fortsetzung ihrer Jamaika-Koalition. Kurz nach 14 Uhr hat die erste gemeinsame Gesprächsrunde dazu begonnen. Ministerpräsident Günther hofft, dass nach der Sondierung schon kommende Woche die Koalitionsverhandlungen starten können.

Zuvor hatte die CDU mit Grünen und FDP einzeln gesprochen. "Wir waren uns einig darin, dass wir sehr gute Gespräche geführt haben", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Die Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren sei wertschätzend und gut für Schleswig-Holstein gewesen, so Günther. Die Jamaika-Koalition habe einen neuen Stil geprägt, Meilensteine gesetzt. "Unser Glaube daran, dass wir das in den kommenden fünf Jahren fortsetzen können, ist sehr sehr groß", sagte Günther.

Günther zu Zweiparteienbündnis: "Denke aus der Vergangenheit"

Günther betonte aber auch, dass angesichts des guten Wahlergebnisses seiner Partei die CDU-Handschrift in so einem Bündnis sehr klar werden müsse. Wenn man in alten politischen Denkmusternverhaftet wäre, würde man sagen, es reiche auch für ein Zweiparteienbündnis. Aus Sicht der CDU aber sei das Denke aus der Vergangenheit, die man in Schleswig-Holstein überwunden habe.

Sowohl Grüne als auch FDP erklärten am Mittwochabend, dass sie die Einladung annehmen werden. Beide Parteien hatten nach den ersten Sondierungsgesprächen deutlich gemacht, dass ihre Präferenz jeweils in einem Zweierbündnis mit der CDU liegt.

FDP fordert Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Der FDP-Landesvorsitzende Heiner Garg sagte: "Wir werden jetzt besprechen müssen, ob es eine gemeinsame inhaltliche Basis gibt, mit der wir das Land weitere fünf Jahre voranbringen können." Voraussetzung für eine stabile Regierung sei eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. "Wir werden ausloten müssen, ob insbesondere die Grünen das auch ernsthaft wollen."

Koalitionsverhandlungen könnten Günthers Angabe zufolge bereits kommende Woche starten. Günther zeigte sich überzeugt, dass es den drei Parteien gelingen könne, eine tragfähige Regierung zu bilden. "Es gibt keine Klippen", sagte er.

SPD kritisiert Jamaika-Pläne

Kritik kommt von der SPD. Die Landesvorsitzende Serpil Midyatli wirft Günther vor, den Wählerwillen zu ignorieren. Grüne und CDU seien bei der Landtagswahl gestärkt und die FDP abgestraft worden, schreibt sie bei Facebook und fragt, warum die Menschen zur Wahl gehen sollten, wenn am Ende unabhängig vom Wahlergebnis Jamaika herauskomme. Gerade angesichts der sinkenden Wahlbeteiligung sei dieser Weg höchstgefährlich und beschädige die Demokratie, findet Midyatli.

Sollte es zu einem Jamaika-Bündnis kommen, zeigt das laut SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller, dass alle drei Parteien offensichtlich keinen Gestaltungsanspruch hätten und darauf verzichteten, eigene Inhalte durchzusetzen.

