Stand: 29.08.2024 15:58 Uhr Riesen-Stromtrasse: Erörterungstermin zu NordOstLink

In Wilster (Kreis Steinburg) hat am Donnerstag ein Erörterungstermin zur Hochleistungsstromtrasse NordOstLink stattgefunden. Dieser ist Teil des Planfeststellungsverfahrens, das nach Angaben der Bundesnetzagentur Anfang August für die Trasse begonnen hatte. Laut eines Sprechers des Netzbetreibers Tennet haben rund 90 Personen an dem Termin im Colosseum teilgenommen.

Fragen zu Natur- und Umweltschutz im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt standen demnach in erster Linie Fragen zu Natur- und Umweltschutz. Der NordOstLink soll einmal von Heide (Kreis Dithmarschen) grünen Windstrom über Wilster und Südholstein bis in die Nähe von Schwerin transportieren. Die Stromtrasse soll bereits im Jahr 2031 in Betrieb gehen, der Baubeginn ist für 2028 geplant.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Umweltschutz Energie Kreis Steinburg