Energiekrise: Landtag debattiert über finanzielle Entlastungen Stand: 01.09.2022 12:10 Uhr Wegen der steigenden Energiekosten wird der Herbst und Winter für die Menschen und Unternehmen in Schleswig-Holstein teuer. Der Landtag dikutiert darüber, wie die Politik für finanzielle Entlastung sorgen kann.

Erst durch einen Antrag der Opposition kam das Thema finanzielle Entlastungen für die Bürger überhaupt auf die Tagesordnung. Die SPD fordert vom Land ein 100-Millionen Euro Entlastungs- und Sicherungspaket für Schleswig-Holstein, um die Folgen der hohen Kosten durch die Energiekrise abzufedern. Fraktionschef Thomas Losse-Müller (SPD): "Viele Kommunen sind jetzt schon auf dem Weg, um Härtefallfonds auf den Weg zu bringen, weil in den Kommunen - anders als in der Landesregierung - klar geworden ist, dass viele Menschen schon in Probleme gekommen sind."

SPD: Wohngeld bekannter machen, Heizungen optimieren

Außerdem macht sich die SPD dafür stark, mit einer Werbekampagne das Wohngeld bekannter zu machen. Dazu sollen Menschen finanziell dabei unterstützt werden, ihre Heizungen zu optimieren. Die Regierungsfraktionen CDU und Grüne treten jedoch auf die Bremse. Erstmal müsse die Bundesregierung ihr Entlastungspaket auf den Weg bringen, so CDU-Fraktionschef Tobias Koch: "Wenn dann dort noch Lücken bestehen sollten, dann springen wir ein und werden gezielt denen helfen, die der Bund vergessen hat", so Koch. Die Opposition will das nicht gelten lassen. Die FDP habe zwar kein ein ganzes Entlastungspaket erwartet, so Bernd Buchholz von den Liberalen - aber wenigstens konkrete Maßnahmen.

