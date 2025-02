Stand: 25.02.2025 09:30 Uhr Elbquerung Lauenburg: Infoveranstaltung zum Stand der Planung

Die Elbbrücke in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) soll neu gebaut werden. Das planen die zuständigen Landesbetriebe seit Jahren. Unklar ist allerdings, ob es eine Brücke oder ein Tunnel werden soll. Zum Stand der Planung wollen die Behörden am Mittwochnachmittag in der Albinus Gemeinschaftsschule informieren. Die Veranstaltung soll auch online übertragen werden. Bei dem Termin geht es außerdem um die Nordumfahrung von Lauenburg im Zuge der B5.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

