Stand: 22.01.2025 09:32 Uhr Eine verletzte Person bei Feuer in Grömitz

In einer Werkstatt in Grömitz (Kreis Ostholstein) ist am Dienstagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Dabei musste laut Feuerwehr ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte vor Eintreffen der Einsatzkräfte versucht, den Brand mit einem Gartenschlauch einzudämmen und hat dabei zu viel Rauch eingeatmet. Rund 30 Feuerwehrleute rückten an und konnten das Feuer dann schnell löschen. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.01.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein