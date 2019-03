Stand: 08.03.2019 14:24 Uhr

Eine Silberbüchse für den neuen Winnetou

Die neuen Hauptdarsteller der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg am Kalkberg haben am Freitag ihre Waffen überreicht bekommen. Musicaldarsteller Alexander Klaws, der im Sommer den Apachenhäuptling Winnetou gibt, bekam seine Silberbüchse, nachdem er kostümiert ins Indian Village eingeritten war. "Als Winnetou hier reinzureiten ist ein unfassbares Gefühl", sagte er NDR Schleswig-Holstein.

Karl-May-Ensemble zeigt sich bewaffnet













Damenpistole und indianisches Messer

Neben Klaws werden Model und Schauspielerin Larissa Marolt als Schauspielerin Tiffany O'Toole und Raúl Richter als Sohn des Bärenjägers in dem Wildwest-Stück auftreten. Auch sie bekamen ihre Waffen überreicht. Marolt erhielt einen Deringer, eine kleine Damenpistole - Richter ein indianisches Messer. Dieses wird in dem Stück "Unter Geiern - Sohn des Bärenjägers" eine entscheidende Rolle spielen.

Klaws: Pierre Brice war mein Held

Klaws sagte NDR Schleswig-Holstein: "Ich mag die Magie, die die Rolle des Winnetous mit sich bringt." Am Kalkberg zu reiten, sei etwas Besonderes. "Die Leute, die bisher in diese Rolle geschlüpft sind, das waren alle besondere Schauspieler. Ein absoluter Held für mich ist Pierre Brice", sagte er.

Klaws: unfassbares Gefühl NDR 1 Welle Nord - Der Nachmittag - 08.03.2019 15:14 Uhr Autor/in: Pascal Hillgruber Alexander Klaws übernimmt in diesem Jahr die Rolle des Appachenhäuptlings bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Im Interview mit NDR-Moderator Pascal Hillgruber verrät er, was das für ihn bedeutet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Von Old Surehand zu Winnetou

Bekannt wurde Klaws durch die Sendung "Deutschland sucht den Superstar". Später folgten Musicalauftritte. Der 35-Jährige war schon 2017 in Bad Segeberg dabei. Damals spielte er den Old Surehand. Larissa Marolt ist im Fernsehen bekannt geworden durch die Sendung "Germanys Next Top Model". Raúl Richter kennen Fans der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Die Proben für das aktuelle Stück der Karl-May-Spiele beginnen im Mai. Premiere ist am 29. Juni. Klaws scheint das nur recht zu sein. "Wegen mir könnte es morgen schon losgehen", sagte er NDR Schleswig-Holstein.

Bad Segeberg: Alexander Klaws spielt Winnetou NDR//Aktuell - 08.03.2019 16:00 Uhr Indianerkostümierungen sind für Alexander Klaws total in Ordnung. Das macht der neue Star der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg klar. Eine Hamburger Kita hatte Eltern jüngst gebeten, ihre Kinder nicht als Indianer zu verkleiden.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Der Nachmittag | 08.03.2019 | 15:14 Uhr