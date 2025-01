Stand: 10.01.2025 14:44 Uhr Einbrüche in Mildstedt - Polizei sucht Zeugen

In Mildstedt (Kreis Nordfriesland) sind am Dienstagnachmittag und am Dienstagabend drei Einfamilienhäuser von unbekannten Tätern aufgebrochen worden. Die Täter gelangten laut Polizei durch aufgehebelte Fenster in die Gebäude. Die Polizei hat bislang noch keinen genauen Überblick über den Diebstahlsschaden. Zeugen, die am Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Husum (Kreis Nordfriesland) zu melden.

