Stand: 13.02.2025 09:56 Uhr Ehrung für TSB Flensburg im Rathaus

Der TSB Flensburg wird am Donnerstagnachmittag im Rathaus geehrt. Dort tragen sich Vertreter des Vereins ins Gästebuch der Stadt ein. Der TSB hatte vor knapp vier Wochen für seine Kinderschutzkampagne "Ein sicherer Ort für alle" den "Großen Stern des Sports" gewonnen. In der Kampagne ging es darum, über die unbedachte Handynutzung in Umkleidekabinen zu informieren. Beim "Großen Stern des Sports in Gold" handelt es sich um die bundesweit größte Auszeichnung für gesellschaftliches Engagement von Sportvereinen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Soziales Engagement Freizeitsport