"Großer Stern des Sports" in Gold geht an Verein TSB Flensburg Stand: 20.01.2025 12:52 Uhr Der TSB Flensburg gewinnt die bundesweit größte Auszeichnung für das gesellschaftliche Engagement von Sportvereinen. Der Publikumspreis geht an André Danke und den Gehörlosen-Sportverein Oldenburg.

Große Freude in Flensburg: Der Sportverein TSB Flensburg gewinnt mit seiner Kinderschutzkampagne "Ein sicherer Ort für alle" den ersten Preis des deutschlandweiten Vereinswettbewerbs "Sterne des Sports". Als Bundessieger kann sich der Verein über ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen. Mit seinem Projekt hat der TSB das Bewusstsein für Schutzräume geschärft. Ausrichter des Wettbewerbs ist der Olympische Sportbund (DOSB). Der Publikumspreis geht an André Danke für sein Engagement beim Gehörlosen-Sportverein Oldenburg.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergibt Preis

Bei dem Finale in Berlin hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Preis persönlich an den TSB Flensburg übergeben. Der Verein hat sich dort gegen die 15 anderen Landessieger sowie dem Sieger aus der Region Weser-Ems durchsetzen. Zuvor würdigte der Bundespräsident das ehrenamtliche Engagement, das in Sportvereinen bundesweit gelebt wird.

Auszeichnung für Kinderschutz-Projekt

Mit ihrem Projekt "Ein sicherer Ort für alle" haben die Flensburger nun auch die Jury auf Bundesebene überzeugt. Der Verein setzte sich dabei zum Beispiel mit dem unbedachten Gebrauch von Mobiltelefonen in Umkleiden auseinander. Der TSB Flensburg hat nach eigenen Angaben rund 5.300 Mitglieder und bietet mehr als 35 Sportarten an.

Mit den "Sternen des Sports" zeichnet der DOSB Sportvereine aus, die sich mit innovativen und kreativen Projekten für die Gesellschaft engagieren. Ausgeschrieben wird der Wettbewerb auf Landesebene jedes Jahr auch von den Volksbanken Raiffeisenbanken und dem Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV). Beim "Sterne des Sports"-Landessieg in Schleswig-Holstein gewann der Verein bereits im November im Wettbewerb mit 32 weiteren Vereinen.

Publikumspreis für den Gehörlosen-Sportverein Oldenburg

Mit 62 Prozent der Stimmen erhält André Danke den "Sterne des Sports"-Publikumspreis für sein Engagement beim Gehörlosen-Sportverein Oldenburg. Im Rahmen dieses Engagements bietet der GSV inklusive Sport- und Freizeitangebote und engagiert sich unter anderem mit Vorträgen zur Gewaltprävention und mit Erste-Hilfe-Kursen. Durch Kooperationen mit Bildungseinrichtungen fördert er zudem die soziale Integration und unterstützt Menschen mit Migrationshintergrund bei Behördengängen.

Finale: Viertplatzierte ausgezeichnet und mit 3.000 Euro geehrt

Für die teilnehmenden Vereine, die im Bundesfinale nicht unter die ersten drei Plätze gekommen sind, gibt es ebenfalls Auszeichnungen. Sie werden mit jeweils 3.000 Euro geehrt. Darunter auch norddeutsche Vereine:

Aus Niedersachsen erhält der Hannoversche Kanu-Club von 1921 e. V. für sein Projekt "Paddeln gegen Brustkrebs - WIR stehen für Gesundheit und Inklusion ein!" eine Auszeichnung.

erhält der Hannoversche Kanu-Club von 1921 e. V. für sein Projekt "Paddeln gegen Brustkrebs - WIR stehen für Gesundheit und Inklusion ein!" eine Auszeichnung. Eine weitere Auszeichnung geht nach Mecklenburg-Vorpommern : die HSG Universität Greifswald wird für das Projekt "Radsport für Alle" geehrt.

: die HSG Universität Greifswald wird für das Projekt "Radsport für Alle" geehrt. Aus Hamburg freut sich die Tanzbrücke Hamburg e.V. - das Engagement "Starke Kinder - Starke Zukunft" erhält 3.000 Euro.

