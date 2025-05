Stand: 07.05.2025 14:08 Uhr Jugendberufsagentur besucht Schulen im Kreis Schleswig-Flensburg

Die Jugendberufsagentur ist drei Tage lang durch den Kreis Schleswig-Flensburg getourt und hat mit Pommeswagen und Popcorn Halt bei drei weiterführenden Schulen in Schafflund, Harrislee und Sterup gemacht. Insgesamt 600 Schülerinnen und Schüler der achten und zehnten Klassen konnten sich bei dieser Aktion über ihre beruflichen Möglichkeiten informieren und in lockerer Atmosphäre am Pommeswagen direkt mit Beratern von zum Beispiel dem Jobcenter Schleswig-Flensburg, der Agentur für Arbeit und der Jugendhilfe des Kreises, sowie regionalen Arbeitgebern sprechen. Dabei kamen auch moderne Formate wie VR-Brillen zum Einsatz. Sie ermöglichten den Jugendlichen einen realitätsnahen Einblick in die verschiedene Ausbildungsberufe. Die Aktion wurde durch das Schleswig-Holsteinische Institut für Berufliche Bildung gefördert und fand bereits zum dritten Mal im Kreisgebiet statt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg