Eckernförde: Plattfische wegen Sauerstoffmangels verendet Stand: 15.10.2023 17:42 Uhr Der Sauerstoffgehalt in der Ostsee ist in einigen Wasserschichten zu gering. Das teilte das Ostsee-Info-Center in Eckernförde mit. Dort am Strand sind mehrere tote Plattfische angespült worden.

Seit Donnerstag liegen am Strand von Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Dutzende Plattfische - verendet wegen Sauerstoffmangels. Normalerweise liegt der Sauerstoffgehalt in der Ostsee dort bei 75 bis 80 Prozent, in der Nacht zu Sonntag lag er laut Messstation des Ostsee-Info-Centers (OIC) bei gerade einmal 3 Prozent. Ein Grund dafür ist der "Upwelling"-Effekt.

Fische sind unter Wasser erstickt

"Upwelling" bezeichnet nach Angaben des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung den Effekt, wenn Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche gelangt. Das Tiefenwasser sei zwar oftmals sehr nährstoffreich, bei warmen Temperaturen in der Ostsee dagegen eher sauerstoffarm.

Der starke Westwind der vergangenen Tage habe das Oberflächenwasser aus der Bucht gedrückt, sagt Lena Stöhlmacher vom OIC. Danach strömte sauerstoffarmes Tiefenwasser nach oben. Infolgedessen erstickten die Fische unter Wasser. Besonders die Herbststürme trügen zum "Upwelling" bei, so die Meeresbiologin.

Auswirkungen auf Ökosystem unklar

Doch nicht alle Tiere verenden im sauerstoffarmen Wasser. Einige Fische überleben das Ringen um Luft, meint Stöhlmacher: "Sie versuchen, der Todzone zu entfliehen. Manchmal schaffen sie es - und manchmal, wenn die Todzone zu groß ist oder der Weg abgeschnitten wird, verenden sie in dieser Todzone."

Ob das Fischsterben in Eckernförde Auswirkungen auf das Ökosystem hat, sei schwer so sagen, so die Biologin. Die Menge der verendeten Fische sei noch nicht einzuschätzen.

"Upwelling"-Effekt kein neues Phänomen

Zum "Upwelling"-Effekt kommt es immer mal wieder. Erst im vergangenen Jahr waren viele Fische in der Elbe erstickt, in diesem Jahr Hunderte im Isebekkanal und im Lottbeker Teich in der Gemeinde Ammersbek (Kreis Stormarn). 2017 hatte es Fälle in Kiel und Eckernförde gegeben.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 15.10.2023 | 19:30 Uhr