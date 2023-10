Sturmflut an Nordseeküste schränkt Fährbetrieb ein Stand: 14.10.2023 16:02 Uhr Ein Sturm hat in der Nacht für umgekippte Bäume und abgehobene Gartenhäuschen gesorgt. Am Sonnabendnachmittag steigt in Folge des Wetters auch der Flutpegel an der Nordseeküste. Das wirkt sich auf den Fährbetrieb aus.

An den Küsten weht auch am Sonnabendnachmittag ein starker Wind. An der Nordfriesischen Küste ist der Wasserpegel der Flut in Folge des nächtlichen Sturms laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie um anderthalb bis zwei Meter höher als normal. An der Elbe in Hamburg werden diese Pegelstände bis 17.30 Uhr erreicht. Wegen der Sturmflut fahren bis zum Abend die Fähren nach Amrum, Föhr und Pellworm anders als sonst. Einzelne Verbindungen fallen auch aus. Das gleiche gilt für die Hallig-Linien und die Fähren nach Helgoland. Auch am Sonntag kann es noch zu Einschränkungen kommen. Die Elbfähre Glücksstadt-Wischhafen hat ihren Betrieb bis heute um 17.30 Uhr ganz eingestellt.

Viele Feuerwehreinsätze in der Nacht

In der Nacht zu Sonnabend hatten Wind und Regen für etwa 50 Feuerwehreinsätze in Schleswig-Holstein gesorgt. Nach Angaben der Leitstellen gab es meistens leichte Schäden, verletzt wurde niemand. Ein stärkeres Windfeld ist über Teile von Ostholstein gezogen. Anwohner berichten von abgehobenen Gartenhäusern und eventuell sogar einer Windhose. Ob es tatsächlich eine war, ist laut Feuerwehr noch unklar. Demnach sind rund um Altenkrempe und Cashagen mehrere Bäume umgekippt, in Ahrensbök ist das Fenster eines Hauses herausgesprungen.

"Zehn Minuten und hier ist alles in Schutt und Asche"

Nils Ressel aus Cashagen bei Ahrensbök erzählt, seine Frau und er seien in der Nacht von lauten Regen geweckt worden, kurz danach habe es einen lauten Knall gegeben. Ein Blick nach draußen offenbarte dann, dass eine Terrassenabsperrung und die Gartenhütte weg waren. "Die Gartenhütte ist bis über die Straße geweht, auf unser Auto drauf, das Nummernschild ist raus, vorne die Scheibe ist kaputt, die Motorhaube ist eingedrückt." Auch im Rest des Ortes sieht es nicht besser aus: Bäume liegen kreuz und quer, auf den Dächern fehlen Ziegel. "Zehn Minuten und hier ist alles in Schutt und Asche. Das habe ich in vierzig Jahren noch nicht erlebt", fasst der Cashagener zusammen. Die Feuerwehr sei aber schnell zur Stelle gewesen, um zusammen mit den Anwohnern das Dorf aufzuräumen.

Sturmflutwarnung für die nordfriesische Küste

Auch im Norden des Landes waren die Helfer gefordert: Dort stand zum Beispiel die Landstraße zwischen Schwabstedt und Winnert im Kreis Nordfriesland teilweise unter Wasser. Ebenso in Ramstedt (Kreis Nordfriesland), dort lief ein Keller voll.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.10.2023 | 16:00 Uhr