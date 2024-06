Stand: 19.06.2024 07:21 Uhr E-Highway auf der A1 zwischen Reinfeld und Lübeck vor dem Aus?

Die finanzielle Förderung für das Projekt E-Highway auf der A1 zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und Lübeck durch den Bund endet in einem halben Jahr. Eine Anschlussfinanzierung sei nicht in Sicht, kritisiert das schleswig-holsteinische Verkehrsministerium. Die Rückmeldungen des Bundesverkehrsministeriums seien mau bis gar nicht vorhanden, ärgert sich Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU). Seit 2017 läuft der Feldversuch mit Oberleitungen, an denen hybride Lkw andocken und dann mit Strom laufen. Von der Heide und auch Forscher der Fachhochschule Kiel, die den Feldversuch betreuen, halten die Technologie für vielversprechend, um den Schwerlastverkehr klimafreundlicher zu machen. Sie appellieren, das Projekt nicht voreilig auslaufen zu lassen.

