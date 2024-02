E-Highway bei Reinfeld: CO2 Emissionen können deutlich gesenkt werden Stand: 29.02.2024 19:36 Uhr Um die CO2-Emmissionen im Güterverkehr zu senken, laufen bundesweit drei Pilotprojekte mit sogenannten eHighways - eines davon in Schleswig-Holstein. Ein Zwischenfazit zeigt, dass die CO2-Emissionen etwa um die Hälfte gesenkt werden können.

Auf einem fünf Kilometer langen Streckenabschnitt mit Oberleitungen auf der A1 zwischen Reinfeld (Kreis Stormarn) und Lübeck fahren seit mehr als vier Jahren täglich fünf Spezial-Lkw und sammeln dabei Daten. Am Donnerstag haben Expertinnen und Experten, unter anderem von der Fachhochschule Kiel, eine Zwischenbilanz des Projektes gezogen. Ein erfolgreiches Projekt - so das Fazit des Energiewende-Staatssekretärs im Umweltministerium Joschka Knuth (Grüne). Das Pilotprojekt in Schleswig-Holstein habe bisher gezeigt, dass die Technologie einsatzbereit sei und sich auch durchsetzen könne, so Knuth.

CO2-Emissionen um etwa die Hälfte gesenkt

Auch die eingesetzten Oberleitungs-Hybrid-Lkw haben sich im Laufe des Projektes nach Einschätzung von Expertinnen und Experten deutlich verbessert. Sie können mittlerweile auch größere Oberleitungslücken überbrücken. Außerdem konnte gezeigt werden, dass bei elektrischer Fahrt bereits beim heutigen Strommix die CO2- Emissionen um etwa die Hälfte gesenkt werden können. Die Testphase läuft vorläufig noch bis Ende des Jahres.

