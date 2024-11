Stand: 14.11.2024 16:59 Uhr Dritter Verhandlungstag: Sylt-Prozess gegen "Letzte Generation"

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Mittwoch der Prozess um Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" auf Sylt fortgeführt worden. Am Dienstag hatten zwei der sechs Angeklagten betont, sie würden sich an solchen Aktionen künftig nicht mehr beteiligen. Die Gruppe hatte laut Anklage im vergangenen Jahr ein Flugzeug mit Farbe besprüht, sodass laut Staatsanwaltschaft ein Sachschaden von mindestens einer Million Euro entstanden war. Zudem hätten die Angeklagten Blumen und einen Baum auf einem Golfplatz gepflanzt. Dieses Verfahren wurde vorläufig eingestellt. Auch der Vorwurf der Störung des öffentlicher Betriebes auf dem Sylter Flughafen wurde fallen gelassen, weil er nicht nachzuweisen sei.

